Смертельные ДТП в Киеве: новые детали и фото с места происшествия
Обе аварии произошли на территории Святошинского района
Полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии, которая произошла 24 июня ночью на Житомирской трасе на территории Святошинского района. Возле КПП при повороте в село Белогородка столкнулись две фуры DAF и Scania.
Предварительно, одна из них затормозила на светофоре, а вторая в нее влетела на полном ходу. В результате погиб 30-летний водитель DAF.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", – отметили в полиции Киева.
Напомним, еще одна смертельная авария произошла вечером 23 июня на проспекте Победы в районе станции метро "Житомирская". Здесь столкнулись мотоцикл Kawasaki и такси Hyundai Accent, которые двигались в сторону центра города.
По предварительным данным, байкер не справился с управлением и зацепил легковушку. Мотоцикл перевернулся, водитель вылетел на дорогу и погиб. Мужчине также было около 30 лет. Очевидцы говорят, что у него остались жена и маленький ребенок.
По данным КП "Центра организации дорожного движения", за неделю с 17 по 23 июня в столице было зафиксировано 703 дорожно-транспортных происшествия (на предыдущей неделе – 838), из них 36 с пострадавшими (на предыдущей неделе 50). В авариях пострадали 11 мотоциклистов и еще один погиб, то есть ДТП с участием байков происходят ежедневно.
Ранее сообщалось, что во Львовской области два байкера и водитель легковушки устроили ДТП.
А не так давно Киеве произошло ДТП при участии легкового автомобиля и спортивного мотоцикла. В аварии пострадал мотоциклист, его госпитализировала карета скорой помощи.
Также мы писали, что в Украине намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":
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