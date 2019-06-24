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Смертельные ДТП в Киеве: новые детали и фото с места происшествия

24 июня, 15:01

Обе аварии произошли на территории Святошинского района

Фото: Сегодня

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии, которая произошла 24 июня ночью на Житомирской трасе на территории Святошинского района. Возле КПП при повороте в село Белогородка столкнулись две фуры DAF и Scania.

Предварительно, одна из них затормозила на светофоре, а вторая в нее влетела на полном ходу. В результате погиб 30-летний водитель DAF.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", – отметили в полиции Киева.

Напомним, еще одна смертельная авария произошла вечером 23 июня на проспекте Победы в районе станции метро "Житомирская". Здесь столкнулись мотоцикл Kawasaki и такси Hyundai Accent, которые двигались в сторону центра города.

По предварительным данным, байкер не справился с управлением и зацепил легковушку. Мотоцикл перевернулся, водитель вылетел на дорогу и погиб. Мужчине также было около 30 лет. Очевидцы говорят, что у него остались жена и маленький ребенок.

По данным КП "Центра организации дорожного движения", за неделю с 17 по 23 июня в столице было зафиксировано 703 дорожно-транспортных происшествия (на предыдущей неделе – 838), из них 36 с пострадавшими (на предыдущей неделе 50). В авариях пострадали 11 мотоциклистов и еще один погиб, то есть ДТП с участием байков происходят ежедневно.

Ранее сообщалось, что во Львовской области два байкера и водитель легковушки устроили ДТП.

​А не так давно  Киеве произошло ДТП при участии легкового автомобиля  и спортивного мотоцикла. В аварии пострадал мотоциклист, его госпитализировала карета скорой помощи.


Также мы писали, что в Украине намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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Тег Киев, ДТП, байкер, фура

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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