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Смертельные ДТП в Киеве: подробности и фото аварий на выходных

18 июня, 10:04

Львиная доля ДТП с пострадавшими происходят из-за того, что водители садятся пьяными за руль

Фото: Сегодня

Праздничные выходные в столице не обошлись без смертельных происшествий на дорогах. В одном из ДТП погибло сразу четверо людей. А патрульные Киева опубликовали неутешительную статистику о водителях, которые нетрезвыми садятся за руль.

Шокирующая авария произошла 15 июня в Голосеевском районе. На Демеевской площади возле автовокзала разбились две легковушки, Chevrolet и Skoda. По предварительным данным, Skoda двигалась в сторону моста Патона, а Chevrolet — в противоположную. Водитель последнего выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Удар был таким сильным, что  Chevrolet разорвало на части, а обломки машины разлетелись на десятки метров.

"В результате аварии четыре человека из Chevrolet погибли на месте, водитель другого авто с травмами был госпитализирован", — рассказали в полиции Киева.

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения и устанавливают механизм и причины ДТП.

Еще одна смертельная авария произошла в воскресенье на Столичном шоссе в Конче-Заспе. Здесь Volkswagen на скорости протаранил Daewoo Lanos, едущий в попутном направлении. После столкновения искореженный Lanos, у которого смяло всю заднюю часть, развернуло на дороге. А Volkswagen заехал на парковку загородного комплекса и помял там еще два авто, Hyundai и Honda.

И тут не обошлось без трагических последствий. Погибла молодая девушка, пассажир Lanos — ей было около 20 лет. Она якобы ехала на свадьбу. Оба водителя были госпитализированы.

Ужасное ЧП произошло в Киеве 17 июня возле метро "Берестейская": с путепровода над проспектом Победы упал мужчина. Тело было раздавлено проезжающим самосвалом.

ХМЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. В патрульной полиции Киева среди самых распространенных причин ДТП называли нарушения правил маневрирования, несоблюдение безопасной дистанции и превышение скорости. А львиная доля ДТП с пострадавшими происходят из-за того, что водители садятся пьяными за руль. Так, согласно свежим данным копов, за пять месяцев 2019 года к административной ответственности привлекли 5034 водителя с признаками алкогольного опьянения. Цифра впечатляет, но можно только представить, сколько на дорогах еще таких, которые не попались.

В тройке лидеров по количеству пьяных водителей Днепровский район (591 случай), Дарницкий район (533) и Деснянский (530). К примеру, только вчера пьяный водитель на легковушке вылетел с дороги в кювет на ул. Киото. Также свыше 500 админпротоколов составили в Соломенском и Оболонском районах, 514 и 504 соответственно. В Подольском, Шевченковском и Святошинском поймали чуть больше 400 пьяных водителей. А меньше всего — в Голосеевском (386) и Печерском районах (374).

"Чаще всего инспекторы выявляют пьяных водителей по пятницам, с 23 часов до двух часов ночи", — говорят копы.

Напомним, в Николаевской области, на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – перевернулся санитарный микроавтобус с пассажирами. 66-летний водитель погиб на месте, четверо пострадавших с переломами и ушибами оказались в больнице.


Кроме этого, на Полтавском шоссе в Днепре столкнулись три грузовика и легковушка, в аварии пострадали два человека. Как стало известно, на дороге столкнулись грузовик Volvo, кран-манипулятор DAF, цистерна МАN и легковушка Chevrolet.

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Тег Киев, ДТП, гибель

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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