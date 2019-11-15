Смертельные наушники: под Киевом поезд сбил 18-летнюю девушку

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В селе Тарасовка под Киевом поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку на переезде. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 18-летняя погибшая жительница села Тарасовка поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках и не услышав приближения поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, три человека погибли в результате наезда электропоезда близ села Павловское в Запорожской области.

В минувшем месяце в Харьковской области пассажирский поезд сообщением Лисичанск – Киев на станции Тишковская в Шевченковском районе сбил насмерть 68-летнюю женщину. По данным полиции, женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд Лисичанск – Киев, который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Также неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось.

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