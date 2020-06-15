Смертельный пожар в Киеве: агрессивный мужчина швырял в спасателей стекло

В горевшей в центре города квартире нашли тело женщины

В Киеве в воскресенье, 14 июня, произошел пожар в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Михайловской, 22. Мужчина, который находился в квартире, не давал спасателям тушить пожар, а в горевшем помещении обнаружили тело женщины.

Так, сообщение о пожаре поступило спасателям в 17:05.

По данным пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, по прибытии на место вызова было установлено, что на третьем этаже с балкона квартиры идет дым, также там находится человек. Бойцы начали устанавливать выдвижную лестницу для спасения мужчины, однако тот проявлял сопротивление, начал агрессивно ее отталкивать и швырять в спасателей стеклом.

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"Когда пожарные отогнали агрессивно настроенного гражданина от окна с помощью подачи воды из брансбойтов, мужчина просто выпрыгнул. Без видимых физических повреждений его передали бригаде скорой помощи", - уточнили пожарные.

При этом во время тушения пожара в квартире был найден труп женщины.

Пожар локализовали в 17:31, ликвидировали на площади 15 кв. м – в 17:39.

На месте работали пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава. Обстоятельствами ЧП будут заниматься правоохранительные органы.

Ранее в столице полыхал двухэтажный магазин мебели на Петропавловской Борщаговке.

Кроме того, спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве.

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