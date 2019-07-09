Смертельный пожар в Киеве: пламя охватило вагончик

Трагедия произошла на частной территории в Печерском районе

Фото: ГСЧС в Киеве.

В Печерском районе столицы произошел пожар в вагончике на частной территории. Огонь унес жизнь человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве.

О пожаре на частной территории на улице Панфиловцев спасателям стало известно сегодня в 8:57. Пламя охватило отдельно расположенный вагончик. Во время тушения пожара в середине вагончика спасатели нашли тело человека, его пол пока что не определили. В 9:15 огонь удалось локализовать, а в 9:20 его ликвидировали.

Фото: ГСЧС в Киеве

"На месте происшествия работали три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причины пожара и обстоятельства гибели человека выясняются.

Напомним, ранее в Буче произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.

Кроме того, 3 июля, произошел пожар на территории новостройки в центре Киева.

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