Смертельный пожар в Киеве: спасатели показали фото из выгоревшей квартиры

Столичные спасатели ликвидировали пожар в квартире жилого дома на улице Закревского, 77, в результате которого погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул в квартире на восьмом этаже жилой девятиэтажки утром 24 июля.

В 10:08 пожар локализовали.

"В ходе тушения пожара жительница квартиры (инвалид преклонного возраста) погибла на месте. В 13:55 пожар в квартире ликвидирован", – говорится в сообщении.

Напомним, что женщина вышла на балкон горящей квартиры, однако спасти ее не смогли.

Ранее новости "Сегодня" писали, что на днях в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

Также мы писали, что в Киеве в ночь на 25 июня произошел пожар в общежитии на улице Ломоносова, 55 в Студгородке. Жильцов эвакуировали, но одна девушка не могла выбраться из задымленного помещения на восьмом этаже. К счастью, ее разыскали и спасли.

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