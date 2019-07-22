СМИ назвали имя погибшего под Киевом журналиста

По данным СМИ, на журналиста напали три человека

Иллюстрация. Фото: Вместе.

Погибшим в результате ножевого ранения в драке возле бара в Славутиче рано утром 21 июля является журналист Юрий Булат. Об этом сообщает ria-m.tv.

По данным издания, на журналиста напали три человека, в итоге завязалась драка, в ходе которой один из злоумышленников достал нож и ударил им парня в горло, перерезав сонную артерию. Булат скончался от полученных травм на месте ЧП.

Также издание опубликовало фото погибшего и фото с места убийства.

Фото: ria-m.tv

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Фото: ria-m.tv

По данным социальных сетей, нападавшие занимались сбытом наркотиков.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской. Полиция подозревает в убийстве сожителя женщины, с которым она познакомилась в социальных сетях.

Также в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.

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