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СМИ назвали имя пострадавшего и опубликовали видео момента взрыва авто на трассе в Киеве (18+)

7 ноября, 02:22

Стало известно, что авто принадлежит Игорю Сало, директору фармацевтической компании

/ Фото: dtp.kiev.ua

Во взорванном автомобиле "Мерседес" в Святошинском районе находился директор фармацевтической компании Игорь Сало, сообщает Киев Оперативный.

"Из источников стало известно, что авто принадлежит Игорю Сало, директору фармацевтической компании. Погиб его охранник", - сказано в сообщении.

Кроме того, в сети опубликовано видео момента взрыва автомобиля на трассе в Киеве. Видеозапись размещена на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

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В самом начале записи с видеорегистратора слышен сильный взрыв и виден огонь от него.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

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Как сообщалось, по информации полиции, в результате взрыва в Святошинском районе Киева погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения. В столице введена специальная полицейская операция.

Первоначально в соцсетях сообщали о мотоциклисте, который бросил взрывчатку на крышу маршрутки.

Как сообщалось, в центре Киева произошел мощный взрыв в гаражах.Напомним также о взрыве, который произошел в марте в квартире многоэтажки в Голосеевском районе Киева. В результате случившегося погиб человек.

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Киев видео взрыв директор фармацевтическая компания житомирская трасса

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