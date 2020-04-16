Смог в Киеве: качество воздуха в столице – одно из самых плохих в мире

Власти не рекомендуют людям выходить на улицу и открывать окна

В Киеве в воздухе чувствуется сильный запах гари, возможно дым идёт из Чернобыльской зоны, где продолжается борьба с огнем.

Киевская власть не рекомендует людям выходить на улицу и открывать окна.

Тем временем, специальные сервисы для проверки качества воздуха в столице, сообщают о том, что сейчас воздух в Киеве – один из самых плохих в мире. Уровень воздуха характеризуется как "очень нездоровый" и хуже, чем в Китае, Таджикистане и Вьетнаме.

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В воздухе зафиксированы продукты горения.

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Тем временем, из-за смога в Киеве в соцсетях цитируют Булгакова и сравнивают песчаную бурю с апокалипсисом: "Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город".

Заметим, что ранее песчаная буря в Киеве ломала деревья и срывала крыши.

Напомним, что 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются работы по тушению пожаров. При этом пылевая буря, которая наблюдалась 16 апреля 2020 года в Киеве и Киевской области, никакой химической и радиационной угрозы не несет.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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