Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Смог в Киеве: качество воздуха в столице – одно из самых плохих в мире

16 апреля, 23:30

Елена Кузьмич

Власти не рекомендуют людям выходить на улицу и открывать окна

В Киеве в воздухе чувствуется сильный запах гари, возможно дым идёт из Чернобыльской зоны, где продолжается борьба с огнем.

Киевская власть не рекомендует людям выходить на улицу и открывать окна.

Тем временем, специальные сервисы для проверки качества воздуха в столице, сообщают о том, что сейчас воздух в Киеве – один из самых плохих в мире. Уровень воздуха характеризуется как "очень нездоровый" и хуже, чем в Китае, Таджикистане и Вьетнаме.

Реклама

В тренде
Когда закончится карантин и заработает столичное метро – в Киевраде дали ответ

В воздухе зафиксированы продукты горения.

Реклама

Тем временем, из-за смога в Киеве в соцсетях цитируют Булгакова и сравнивают песчаную бурю с апокалипсисом: "Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город".

Заметим, что ранее песчаная буря в Киеве ломала деревья и срывала крыши.

Напомним, что 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются работы по тушению пожаров. При этом пылевая буря, которая наблюдалась 16 апреля 2020 года в Киеве и Киевской области, никакой химической и радиационной угрозы не несет.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Чернобыль смог воздух буря уровень

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 12 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 12 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)
На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)Происшествия
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционером
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционеромПроисшествия
Под Киевом грабитель обчистил дом на глазах у владельца
Под Киевом грабитель обчистил дом на глазах у владельцаПроисшествия
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщину
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщинуПроисшествия
Коронавирус в Киеве: число зараженных превысило 400 (карта)
Коронавирус в Киеве: число зараженных превысило 400 (карта)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...