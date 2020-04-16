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Смог в Киеве: Кличко озвучил уровень радиационного фона в столице

16 апреля, 23:52

Елена Кузьмич

Специалисты просят киевлян закрыть окна и не выходить на улицу.

В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения. Специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

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"Сейчас в столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Причиной этого является пожара в Житомирской области и зоне отчуждения, а также северо-западный ветер", – заметил он.

При этом, радиационный фон в столице в пределах нормы – 0,14 микрозивертов (при 0,30 – норма – Ред. ).

"Пожалуйста, оставайтесь дома!", – резюмировал Кличко.

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Ранее сообщалось, что качество воздуха в столице – одно из самых плохих в мире. уровень воздуха характеризуется как "очень нездоровый" и хуже, чем в Китае, Таджикистане и Вьетнаме.

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Также в Киеве неизвестные подожгли траву в Голосеевском парке, из-за чего огонь перекинулся на лес.

Тем временем, в соцсетях цитируют Булгакова и сравнивают песчаную бурю и смог с апокалипсисом. "Воняет так, что слышно хорошо и с закрытыми окнами", – жалуются в соцсетях.

Добавим, что ранее в ГСЧС прокомментировали радиационный фон в столице. Мол, радиационной угрозы нет.

Видео: ГСЧС

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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Киев воздух Виталий Кличко радиация гарь

Источник: Сегодня

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