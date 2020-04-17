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Смог в Киеве: на улицы столицы выехала спецтехника для мытья дорог

17 апреля, 02:15

Елена Кузьмич

Мэр столицы Кличко призвал горожан оставаться дома

На улицы столицы выехала спецтехника "Киевавтодора" из-за смога и запаха гари в городе, связанного с пожарами в зоне отчуждения и Житомирской области.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в сообщении в Facebook.

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"Друзья! Сейчас уже выехали спецмашина "Киевавтодора" для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы", – написал Кличко.

Он призвал горожан оставаться дома.

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Заметим, что радиационный фон в столице в пределах нормы – 0,14 микрозивертов (при 0,30 – норма – Ред.). Добавим, что ранее в ГСЧС прокомментировали радиационный фон в столице. Мол, радиационной угрозы нет.

Добавим, что из-за смога и гари качество воздуха в столице – одно из самых плохих в мире. Уровень воздуха характеризуется как "очень нездоровый" и хуже, чем в Китае, Таджикистане и Вьетнаме.

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Также в Киеве неизвестные подожгли Голосеевский парк. Огонь перекинулся на лес.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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Источник: Сегодня

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