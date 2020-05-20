Снес машины и столб: в Киеве водитель буса устроил масштабное ДТП (фото, видео)

По предварительной информации, водитель микроавтобуса ехал на большой скорости

На проспекте Королева, 2А, в Киеве в среду, 20 мая, произошло масштабное ДТП при участии как минимум четырех автомобилей.

Как сообщают столичные паблики, водитель микроавтобуса ехал по проспекту на большой скорости, протаранил автомобиль, который выезжал со двора, а потом врезался в машину такси. Та в свою очередь врезалась в столб, опора упала и задела еще несколько машин.

Очевидцы говорят, что, по предварительной информации, водитель буса находился в состоянии алкогольного опьянения.

О пострадавших пока что не сообщается, на месте работают сотрудники полиции.

Подробности аварии и причины уточняются.

Напомним, что ранее в Киеве недалеко от станции метро "Позняки" произошла смертельная авария – водитель BMW на большой скорости ехал по тротуару и сбил женщину. После столкновения с женщиной виновник врезался в другую легковушку.

Ранее сообщалось, что выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП под Киевом. Водитель машины сразу позвонил в полицию. Животное не получило серьезных травм – сильно испугавшись, косуля с раненым копытцем лежала на обочине.

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