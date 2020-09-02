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Снова без головы: над памятником Данте в Киеве поглумились вандалы (фото)

2 сентября, 17:16

Александр Марущак , Валентина Мартынюк

Когда монумент приведут в порядок, пока неизвестно

На Владимирской горке в центре Киева от рук вандалов пострадал памятник итальянскому поэту Данте Алигьери. Орлу, который изготовлен из белого мрамора, неизвестные снова отбили голову.

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Отметим, что этот орел уже не первый раз страдает от рук вандалов. В последний раз ему отбили голову в декабре 2019 года.

В департаменте городского благоустройства сайту "Сегодня" рассказали, что ответственность за сохранность памятника несет балансодержатель территории. Также он отвечает за его санитарно-техническое состояние. Но вскоре на место должен выехать инспектор по благоустройству – он составит соответствующий акт о повреждении памятника. Когда монумент приведут в порядок, пока неизвестно.

Напомним, что этот памятник в парке на Владимирской горке был установлен в 2015 году. Он находится недалеко от пересечения улиц Трехсвятительской и Костельной.

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Напомним, не так давно вандал устроил погром на Трухановом острове в Киеве.

А на столичной Троещине неизвестные разгромили мурал с котом.

Кроме того, ранее в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев фото памятник вандалы повреждение

Источник: Сегодня

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