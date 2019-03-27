Снова отказали тормоза: в Киеве военный грузовик врезался в машину с ребенком
К счастью, в аварии никто не пострадал, а легковушка получила значительные повреждения
ДТП с участием военного грузовика и автомобиля Chevrolet, в котором находились пожилой мужчина и ребенок, произошло на Гаванском мосту в Киеве во вторник вечером, 26 марта.
Как сообщает "Информатор", легковое авто ехало по средней полосе, а сзади в машину врезался военный грузовик. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность тормозов в военной машине.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, легковушка получила значительные повреждения.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Не так давно в Киеве машина военной инспекции Lada Samara резко затормозила из-за гражданского легкового автомобиля, который заглох. В этот момент у БТР отказали тормоза, в результате он "догнал" машину военной инспекции. В результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части. Военные отказались комментировать столкновение. По словам полицейских, БТР был только после ремонта.
Также в Ровенской области бронетранспортер столкнулся микроавтобусом, в результате чего трое человек получили травмы. А в России БТР на полном ходу снес легковушку.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Снова отказали тормоза: в Киеве военный грузовик врезался в машину с ребенком". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подземные переходы пугают киевлян: кому жаловаться на бардак
На столичных Теремках в подземном пешеходном переходе плохое освещение и уйма торговцев
Киев застыл в пробках из-за непогоды
Традиционно пробки на проспекте Победы, в центре, а также на мостах через Днепр в сторону правого берега