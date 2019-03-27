Снова отказали тормоза: в Киеве военный грузовик врезался в машину с ребенком

К счастью, в аварии никто не пострадал, а легковушка получила значительные повреждения

Фото: Информатор

Снова отказали тормоза: в Киеве военный грузовик врезался в машину с ребенком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b2c/5dc/5c9b2c5dc6e58.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b2c/5dc/5c9b2c5dc6e58.jpg 2019-03-27T10:13:00+02:00 Происшествия К счастью, в аварии никто не пострадал, а легковушка получила значительные повреждения

ДТП с участием военного грузовика и автомобиля Chevrolet, в котором находились пожилой мужчина и ребенок, произошло на Гаванском мосту в Киеве во вторник вечером, 26 марта.

Как сообщает "Информатор", легковое авто ехало по средней полосе, а сзади в машину врезался военный грузовик. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность тормозов в военной машине.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, легковушка получила значительные повреждения.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Не так давно в Киеве машина военной инспекции Lada Samara резко затормозила из-за гражданского легкового автомобиля, который заглох. В этот момент у БТР отказали тормоза, в результате он "догнал" машину военной инспекции. В результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части. Военные отказались комментировать столкновение. По словам полицейских, БТР был только после ремонта.

Также в Ровенской области бронетранспортер столкнулся микроавтобусом, в результате чего трое человек получили травмы. А в России БТР на полном ходу снес легковушку.

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