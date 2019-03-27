Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Снова отказали тормоза: в Киеве военный грузовик врезался в машину с ребенком

Сегодня, 10:13

К счастью, в аварии никто не пострадал, а легковушка получила значительные повреждения

Фото: Информатор
Снова отказали тормоза: в Киеве военный грузовик врезался в машину с ребенком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b2c/5dc/5c9b2c5dc6e58.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b2c/5dc/5c9b2c5dc6e58.jpg Происшествия К счастью, в аварии никто не пострадал, а легковушка получила значительные повреждения

ДТП с участием военного грузовика и автомобиля Chevrolet, в котором находились пожилой мужчина и ребенок, произошло на Гаванском мосту в Киеве во вторник вечером, 26 марта.

Как сообщает "Информатор", легковое авто ехало по средней полосе, а сзади в машину врезался военный грузовик. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность тормозов в военной машине.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, легковушка получила значительные повреждения.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Не так давно в Киеве машина военной инспекции Lada Samara резко затормозила из-за гражданского легкового автомобиля, который заглох. В этот момент у БТР отказали тормоза, в результате он "догнал" машину военной инспекции. В результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части. Военные отказались комментировать столкновение. По словам полицейских, БТР был только после ремонта.

Также  в Ровенской области бронетранспортер столкнулся микроавтобусом, в результате чего трое человек получили травмы. А в России БТР на полном ходу снес легковушку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, авария, ДТП, военные, гаванский мост

Вы сейчас просматриваете новость " Снова отказали тормоза: в Киеве военный грузовик врезался в машину с ребенком". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подземные переходы пугают киевлян: кому жаловаться на бардак

Сегодня, 09:44

На столичных Теремках в подземном пешеходном переходе плохое освещение и уйма торговцев

Реванш зимы в Киеве: как выглядит заснеженный город

Сегодня, 09:17

Киевляне и жители столицы активно делятся в социальных сетях фотографиями мартовского снега

Киев застыл в пробках из-за непогоды

Сегодня, 08:56

Традиционно пробки на проспекте Победы, в центре, а также на мостах через Днепр в сторону правого берега

В Киеве выпал снег: синоптики прогнозируют новые осадки

Сегодня, 08:36

Мокрый снег ожидается и в ночь на четверг, но в пятницу в столице будет до +10 градусов

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

Спортсменка с модельной внешностью в рубрике "красотка дня". Фото

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»

Украинских моряков признали военно­пленными

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Андрей Шевченко: «Я доволен результатом матча»

Журналисты установили крупнейших «спонсоров» «Батькивщины»
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Вчера, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть