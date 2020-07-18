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Деньги не "фонят": из Чернобыля на продажу везли 200 кг радиоактивной черники (видео)

18 июля, 13:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Уровень заражения превышал допустимый вдвое

Правоохранители задержали злоумышленников, которые собрали чернику в Чернобыльской зоне и хотели ее продать. Радиационный фон собранных ягод почти вдвое превышал допустимую норму.

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В Государственной пограничной службе сообщили, что трое жителей Ровенской области незаконно проникли на радиоактивно загрязненную территорию и собрали для продажи почти 200 кг дикоросов.

Во время проверки ягод оказалось, что их радиационный фон составлял около 0,5 μSv/h при максимально допустимом 0,3 μSv/h.

На мужчин составили протоколы по факту нарушения требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Также пограничники направили сообщение в уполномоченные органы о признаках нарушения режима радиационной безопасности.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что в чернобыльской зоне отчуждения, на загрязненной территории, обнаружили целые поля, на которых незаконно выращивают сельскохозяйственную продукцию.

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Корреспондент сайта "Сегодня" отправился в Чернобыль, чтобы выяснить все подробности. По данным Уполномоченного президента по вопросам земельных отношений Романа Лещенко, в зоне отчуждения так называемые "черные аграрии" выращивали кукурузу, подсолнечник и сою.

Чернобыльская зона отчуждения с высоты птичьего полета

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пограничники Чернобыль черника

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