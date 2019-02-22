Солдаты подорвались из-за взрыва гранаты на полигоне в Киевской области – версия прокуратуры

По факту ЧП открыто уголовное производство

Фото: Т.Самотый.

Солдаты подорвались из-за взрыва гранаты на полигоне в Киевской области – версия прокуратуры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f24/c43/5c6f24c43a2da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f24/c43/5c6f24c43a2da.jpg 2019-02-22T00:27:00+02:00 Происшествия По факту ЧП открыто уголовное производство

Стала известна официальная причина ЧП на полигоне в Киевской области, где подорвались двое солдат.

"21.02.2019 около 15.30 во время проведения учений произошел несанкционированный взрыв гранаты, в результате чего двое солдат срочной службы воинской части А2167 получили телесные повреждения", – говорится в сообщении на официальном сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины в понедельник вечером.

Пострадавшие были доставлены в военный госпиталь в Белой Церкви с осколочными ранениями.

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона проводит первоочередные следственные действия.

"Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 УК Украины "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих" – подытожили в прокуратуре.

Напомним, на полигоне в Киевской области в результате взрыва неизвестного предмета получили травмы два военнослужащих срочной службы, говорится в сообщении на странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Facebook.

Согласно сообщению, ЧП произошло сегодня, 21 февраля. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет.

Предварительные причины чрезвычайного происшествия – личное нарушения мер безопасности. По данному факту назначено служебное расследование.

Ранее мы писали, что троих полицейских, раненных в результате взрыва снарядов при разминировании тайника в Донецкой области, госпитализировали в Днепровскую областную больницу и прооперировали.

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