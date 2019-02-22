Солдаты подорвались из-за взрыва гранаты на полигоне в Киевской области – версия прокуратуры
По факту ЧП открыто уголовное производство
Стала известна официальная причина ЧП на полигоне в Киевской области, где подорвались двое солдат.
"21.02.2019 около 15.30 во время проведения учений произошел несанкционированный взрыв гранаты, в результате чего двое солдат срочной службы воинской части А2167 получили телесные повреждения", – говорится в сообщении на официальном сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины в понедельник вечером.
Пострадавшие были доставлены в военный госпиталь в Белой Церкви с осколочными ранениями.
Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона проводит первоочередные следственные действия.
"Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 УК Украины "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих" – подытожили в прокуратуре.
Напомним, на полигоне в Киевской области в результате взрыва неизвестного предмета получили травмы два военнослужащих срочной службы, говорится в сообщении на странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Facebook.
Согласно сообщению, ЧП произошло сегодня, 21 февраля. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет.
Предварительные причины чрезвычайного происшествия – личное нарушения мер безопасности. По данному факту назначено служебное расследование.
Ранее мы писали, что троих полицейских, раненных в результате взрыва снарядов при разминировании тайника в Донецкой области, госпитализировали в Днепровскую областную больницу и прооперировали.
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