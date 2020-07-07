Совращал девочек, которым было от 9 до 16 лет: в Киеве будут судить серийного педофила

В Киеве перед судом предстанет мужчина, которого подозревают в 44 эпизодах развращения несовершеннолетних. Жертвами обидчика стали девять девочек в возрасте от 9 до 16 лет. Злоумышленник также распространял порнографию, сообщает полиция Киева.

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Напомним, в ноябре 2019-го сотрудники Подольского управления полиции совместно с Департаментом киберполиции разоблачили 41-летнего киевлянина, который развращал 10-летнюю девочку.

Во время расследования правоохранители установили еще восемь несовершеннолетних потерпевших, в отношении которых фигурант совершил преступления сексуального характера.

Как выяснили полицейские, фигурант во время общения в соцсетях отправлял детям изображения порнографического характера и получал аналогичные личные фото в ответ. Также он вел разговоры на сексуальные темы и всячески развращал несовершеннолетних. Во время личных встреч с некоторыми из них целовал и касался их половых органов.

Фигуранту инкриминируется совершение 44 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в Подольский районный суд города Киева.

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Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Подробности задержания мужчины, который подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних, смотрите в нашем сюжете:

Также мы писали о том, что в Киеве к 10 годам лишения свободы приговорили злоумышленника, который пытался изнасиловать 10-летнюю девочку.

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