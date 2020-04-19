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Создают минерализованные полосы: спасатели рассказали о тушении пожаров возле Чернобыля

19 апреля, 15:21

Татьяна Очеретяна

К тушению привлекли более тысячи человек

В зоне отчуждения спасатели продолжают тушить четыре очага возгорания вблизи населенных пунктов Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки. Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что в лесных массивах работает тяжелая инженерная техника ГСЧС, ВСУ и Нацгвардии. В заваленной местности с помощью инженерной техникой создаются минерализованные полосы (320 км).

"Объект "Укрытие", хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты Государственного агентства по управлению зоной отчуждения функционируют в обычном режиме. От ГСЧС для тушения лесных пожаров на территории Зоны отчуждения привлечено более 570 человек и 112 единиц техники, а также дополнительно направлены сводные отряды из семи областей, общей численностью 500 человек и более 60 единиц техники", – говорится в сообщении ведомства.

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Отдел радиационного мониторинга окружающей среды Украинского гидрометеорологического института круглосуточно отслеживает наличие радионуклидов чернобыльского происхождения в воздухе.

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Также подчеркивается, что за все время пожаров в Зоне отчуждения содержание радионуклидов в воздухе не превышало ни разу предельно допустимых норм.

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Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков показал карту с обозначенными зонами пожара. Сейчас ситуация там полностью контролируема.

Кроме того, мы писали, что Германия направит Украине оборудование для тушения лесных пожаров вокруг Чернобыльской АЭС. Это дозиметры, пожарные рукава и автомобиль.

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