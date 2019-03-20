На Осокорках спасатели достали из Днепра утопленника
На вид мужчине было 40-45 лет, тело передали правоохранителям
В Днепре у Осокорков в Дарницком районе Киева обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.
По данным спасателей, тело мужчины на вид 40-45 лет находилось на расстоянии 7 м от берега на поверхности воды.
Труп достали из воды и передали правоохранительным органам, которые устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что В Киеве из вод озера Заплавное в Дарницком районе спасатели извлекли из воды тело девушки, которой на вид было около 16 лет. Водолазы с помощью специального снаряжения извлекли тело погибшей и передали сотрудникам правоохранительных органов, которым предстоит установить, была причиной гибели девушки случайность, суицид или же смерть наступила в результате насилия.
Ранее мы писали, что вблизи села Авдеевка Куликовского района Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. Также сообщалось, что в Киеве водолазы спасли от гибели двух рыбаков. А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Пятеро рыбаков ушли под воду прямо на глазах у спасателей.
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