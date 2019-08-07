/ Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали масштабный пожар на рынке возле метро "Дарница": фото и видео https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-08-07T11:21:00+03:00 Происшествия Пожарные ликвидировали пожар на площади 250 квадратных метров

Масштабный пожар на крытом рынке у станции метро "Дарница" в Киеве, который вспыхнул утром в среду, 7 августа, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

Напомним, что возгорание произошло около 9:30 по улице Строителей, 40. Горела кровля над несколькими павильонами.

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"Пожар пожарным удалось в 10:39 локализовать на площади 250 кв. м., а в 10:55 – ликвидировать. К ликвидации пожара было привлечено 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава Киевского гарнизона", – говорится в сообщении.

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Информации о погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

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