Спасатели ликвидировали масштабный пожар на рынке возле метро "Дарница": фото и видео

Масштабный пожар на крытом рынке у станции метро "Дарница" в Киеве, который вспыхнул утром в среду, 7 августа, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.
Напомним, что возгорание произошло около 9:30 по улице Строителей, 40. Горела кровля над несколькими павильонами.
"Пожар пожарным удалось в 10:39 локализовать на площади 250 кв. м., а в 10:55 – ликвидировать. К ликвидации пожара было привлечено 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава Киевского гарнизона", – говорится в сообщении.
Информации о погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.
Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.
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