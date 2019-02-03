Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Киеве на "Лесной"

Пожар в складском помещении, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника, ликвидирован

Фото: Информатор

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Киеве на "Лесной" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5de/ee5/5c55deee57bd6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5de/ee5/5c55deee57bd6.jpg 2019-02-03T15:40:00+02:00 Происшествия Пожар в складском помещении, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника, ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар, который охватил складские помещения в Деснянском районе столицы на улице Червоноткацкой (в районе станции метро "Лесная"). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 14:30 (3 февраля) спасатели ликвидировали пожар в складском здании по ул. Красноткацкой, 69", – говорится в сообщении.

Напомним, пожар в складских помещениях в Киеве вспыхнул около 12:00 в субботу, 2 февраля. По состоянию на 14:00 площадь пожара складского помещения (размер 200х150 м) составила 5 тысяч кв. м. К ликвидации огня были привлечены 96 человек личного состава и 23 единицы техники ГСЧС.

Кроме того, по состоянию на 16:30 площадь пожара составила уже 10,5 тысяч кв. м. Сложность ликвидации огня заключалась в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому спасателям приходилось проводить магистральные линии с дальней дистанции. Вокруг здания осуществляли замеры воздуха на наличие вредных веществ.

Также вечером 2 февраля стало известно, что в 23:03 пожар в четырехэтажном складском здании на ул. Червоноткацкой, 69, в Деснянском районе столицы, был локализован. Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

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