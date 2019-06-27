Спасатели локализовали пожар на складе секонд-хенда возле Окружной
В тушении принимают участие 74 спасателя и 17 единиц техники ГСЧС
По состоянию на 21:30 26 июня спасатели локализовали пожар в складском здании возле Окружной дороги под Киевом.
Об этом информирует сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"26 июня в 19:30 в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2 тысячи 500 квадратных метров (общая площадь 3 тысячи 50 квадратных метров). Жертв и пострадавших нет", – сообщил сайт ГСЧС.
В тушении принимают участие 74 спасателя и 17 единиц техники ГСЧС. Создается резерв сил.
Ранее утром во вторник, 25 июня, в Киеве произошел пожар на Рейтарской, 9. Пожар вспыхнул в двухэтажном здании старой постройки, в котором находятся офисы, в 4:00 и быстро распространился по деревянным перекрытиям дома.
Напомним, ранее в Буче произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.
Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек. за прошлый год в огне погибло 2009 человек, из них — 47 детей. В 2017-м смертей было меньше — 1819 человек. В то же время спасателям удалось вырвать из лап огня 2335 человек, в том числе и 350 детей.
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