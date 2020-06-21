Спасатели о взрыве в Киеве: есть угроза обрушения здания

На месте происшествия работают все работники столичного управления ГСЧС

После мощного взрыва в многоэтажке в Киеве на Позняках спасатели обнаружили тело одного погибшего, также есть и пострадавшие, которых доставили в больницу.

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Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации.

"Есть погибшие, есть пострадавшие, в больницу забрали. Пока одного видим погибшего", – заявил он.

Спасатель предупредил, что существует угроза дальнейшего разрушения здания.

На данный момент на месте инцидента работают все спасатели Киева – 100 человек, также задействованы 18 единиц техники.

В то же время Ткачук не стал комментировать причину взрыва, заявив, что с этим будет разбираться следствие.

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Напомним, что взрывом были разрушены несколько этажей 10-этажного дома на улице Соломии Крушельницкой – на этажах с четвертого по седьмой.

Видео: Киев Оперативный

Ранее мы сообщали о том, что спасатели деблокировали из-под завалов трех человек. Кроме того, по данным полиции, ведутся поиски еще троих жильцов, которые могли находиться в разрушенных квартирах.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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