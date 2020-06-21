Спасатели о взрыве в Киеве: есть угроза обрушения здания

После мощного взрыва в многоэтажке в Киеве на Позняках спасатели обнаружили тело одного погибшего, также есть и пострадавшие, которых доставили в больницу.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации.
"Есть погибшие, есть пострадавшие, в больницу забрали. Пока одного видим погибшего", – заявил он.
Спасатель предупредил, что существует угроза дальнейшего разрушения здания.
На данный момент на месте инцидента работают все спасатели Киева – 100 человек, также задействованы 18 единиц техники.
В то же время Ткачук не стал комментировать причину взрыва, заявив, что с этим будет разбираться следствие.
Напомним, что взрывом были разрушены несколько этажей 10-этажного дома на улице Соломии Крушельницкой – на этажах с четвертого по седьмой.
Ранее мы сообщали о том, что спасатели деблокировали из-под завалов трех человек. Кроме того, по данным полиции, ведутся поиски еще троих жильцов, которые могли находиться в разрушенных квартирах.
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