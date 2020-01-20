Спасатели показали фото 25-летнего парня, выносившего людей из затопленного ТЦ в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Столичные спасатели показали фото 25-летнего парня, охранника ТЦ Ocean Plaza, который выносил людей из затопленного кипятком торгового центра. Напомним, что на прошлой неделе на улице Антоновича прорвало магистральный трубопровод, и кипяток хлынул на проезжую часть и в ТЦ, в котором находились люди. Пять человек пострадали.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Николай Джавлах вместе с коллегами проводил эвакуацию посетителей торгового центра во время ЧП. Он принял информацию, что на подтопленном нулевом этаже в магазине одежды находятся три девушки. Девушки пытались самостоятельно выбраться, но решили дождаться помощи на месте.

"Николай нашел всех трех внутри магазина. Двух девушек он вывел за руки, но третья отказалась идти, отойдя вглубь магазина, где воды еще не было... Не теряя времени, герой-охранник вывел двух девушек на безопасную территорию и вернулся в магазин, чтобы спасти третью... К тому времени ноги сильно обожгло... было трудно ходить... отдохнуть не было времени, ведь каждую минуту ситуация осложнялась. Сначала парень хотел снять обувь, но потом понял, что идея плохая... Взяв девушку на руки, Николай Джавлах быстро, однако осторожно, понес спасенную на улицу", – говорится в сообщении.

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После спасения девушек Николай и его коллеги направились в кафе, где в горячей ловушки тоже оказались люди. Охранники ТРЦ разделились на две группы: одна группа помогала людям внутри кафе, а другая осторожно вытягивала их через разбитое окно.

"После того как с нулевого этажа все были эвакуированы, кто-то из толпы начал выкрикивать, что якобы в кафе "Рукола" остались люди. Николай Джавлах вместе с товарищем решились еще раз ступить в горячую воду, чтобы довести дело до конца. Обойдя помещения заведения, ребята удостоверились, что спасли всех", - уточнили в ГСЧС.

После этого парень обратился к медикам. У него диагностировали ожоги ног 2-й степени. Товарищ, с которым они обходили заведение общественного питания, также получил ожоги.

Подробнее о ЧП смотрите в сюжете:

Напомним, причиной аварии на Антоновича коммунальщики назвали изношенность сетей.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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