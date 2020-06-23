Спасатели предупредили о мошенниках, наживающихся на трагедии на Позняках

После взрыва в жилой многоэтажке на столичных Позняках в социальных сетях активизировались мошенники. Аферисты собирают деньги якобы на помощь 18-летней Насте Недашковской, у которой в результате взрыва погибла вся семья. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице Светлана Водолага на своей странице в Facebook.

Реклама

"Наши психологи работают на месте взрыва в жилом доме на ул. С. Крушельницкой, 1/5, постоянно оказывают психологическую помощь пострадавшим, в том числе и девочке Анастасии (Недашковской. – Ред.), которая потеряла в этой трагедии свою семью... Так вот, в социальных сетях время от времени начали появляться посты с номерами карточек для сбора средств для помощи Насти!" – написала Водолага и опубликовала фото поста о фейковом сборе денег на помощь для Насти.

Фото: Светлана Водолага/Facebook

Она отметила, что у спасателей есть все номера карточек людей, которые действительно собирают на помощь девушке.

Реклама

Кроме того, Водолага сообщила сайту "Сегодня" подробности скандальной истории, когда киевлянин на месте ЧП на улице Крушельницкой обвинил спасателей в том, что после взрыва они выломали у него дверь в квартире и сразу же направились к холодильнику, чтобы поесть.

"Факт выбивания дверей не исключаем. Наши бойцы выбивали двери после того, как позвонили, постучали, но никто не открыл. Но то, что ели похлебку, – это ложь. И самое главное, мы выяснили, что мужчина, который обвинил спасателей в поедании похлебки, – это жилец другого дома", – рассказала нам спикер киевских спасателей Светлана Водолага.

Ранее новости "Сегодня" писали о погибшей в результате взрыва на Позняках семье.

Напомним, что вследствие взрыва в жилом доме на улице Саломеи Крушельницкой, который произошел 21 июня, погибли пять человек.

На данный момент поисково-спасательная операция завершена. Под завалами больше нет людей.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама