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Спасатели предупредили о мошенниках, наживающихся на трагедии на Позняках

23 июня, 16:16

Игорь Серов , Наталья Руда

Аферисты собирают деньги якобы на помощь 18-летней Насте Недашковской

После взрыва в жилой многоэтажке на столичных Позняках в социальных сетях активизировались мошенники. Аферисты собирают деньги якобы на помощь 18-летней Насте Недашковской, у которой в результате взрыва погибла вся семья. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице Светлана Водолага на своей странице в Facebook.

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"Наши психологи работают на месте взрыва в жилом доме на ул. С. Крушельницкой, 1/5, постоянно оказывают психологическую помощь пострадавшим, в том числе и девочке Анастасии (Недашковской. – Ред.), которая потеряла в этой трагедии свою семью... Так вот, в социальных сетях время от времени начали появляться посты с номерами карточек для сбора средств для помощи Насти!" – написала Водолага и опубликовала фото поста о фейковом сборе денег на помощь для Насти.

Фото: Светлана Водолага/Facebook

Фото: Светлана Водолага/Facebook

Она отметила, что у спасателей есть все номера карточек людей, которые действительно собирают на помощь девушке.

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Кроме того, Водолага сообщила сайту "Сегодня" подробности скандальной истории, когда киевлянин на месте ЧП на улице Крушельницкой обвинил спасателей в том, что после взрыва они выломали у него дверь в квартире и сразу же направились к холодильнику, чтобы поесть.

"Факт выбивания дверей не исключаем. Наши бойцы выбивали двери после того, как позвонили, постучали, но никто не открыл. Но то, что ели похлебку, – это ложь. И самое главное, мы выяснили, что мужчина, который обвинил спасателей в поедании похлебки, – это жилец другого дома", – рассказала нам спикер киевских спасателей Светлана Водолага.

Ранее новости "Сегодня" писали о погибшей в результате взрыва на Позняках семье.

Напомним, что вследствие взрыва в жилом доме на улице Саломеи Крушельницкой, который произошел 21 июня, погибли пять человек.

На данный момент поисково-спасательная операция завершена. Под завалами больше нет людей.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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Киев взрыв мошенники позняки

Источник: Сегодня

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