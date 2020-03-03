Спасатели продолжают искать пропавших на Киевском море рыбаков (фото, видео)

В Киевской области продолжаются поиски двух рыбаков, которые вышли на рыбалку на Киевском море близ села Страхолесье 28 февраля и пропали.

Как напомнили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рыбаки вышли в море на лодке "Прогресс" в сторону базы "Нептун" Черниговской области. 29 февраля в 3:47 один из рыбаков вышел на связь, сообщив по СМС, что помощь не нужна. После этого на связь мужчины не выходили.

Поиски проводятся с 1 марта, но результатов пока не дали. Накануне к поискам привлекли вертолет H-225 Super Puma с рабочей поисковой группой в количестве пяти человек для обследования акваторий вероятного исчезновения рыбаков.

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От ГСЧС также привлечено водолазно-спасательное отделение 10-го Государственного пожарно-спасательного отряда Вышгорода в количестве пяти человек. Также проводится обследование прибрежной зоны.

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Также в социальных сетях появились фото пропавших мужчин Сергея Кривды и Виталия Мацолы.

/ Фото: Киев Оперативный

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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