Спасатели рассказали о последствиях пожара на рынке в Киеве

/ Фото: ГСЧС

В результате пожара, который произошел в торговых киосках на улице Строителей, 40, в Киеве, погибли аквариумные рыбки. Об этом "Сегодня" рассказала Светлана Водолога, начальник пресс-службы ГСЧС столицы.

"Загорелась крыша зоомагазина. Огонь быстро распространялся из-за того, что под крышами павильонов был установлен утеплитель", – рассказала "Сегодня" Светлана Водолога, начальник пресс-службы ГСЧС.

Работники зоомагазина выносили клетки с животными прямо на улицу. Увы, из-за высокой температуры лопнуло пять аквариумов с рыбами. Все они погибли. Остальные животные не пострадали. Одна из вероятных причин ЧП – короткое замыкание.

Из-за ЧП ограничивали один из входов на метро "Дарница".

Не так давно в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

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