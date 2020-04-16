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Спасатели рассказали о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне

16 апреля, 08:35

Наталья Руда

Открытого огня нет, по-прежнему наблюдается тление

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где в начале апреля вспыхнули масштабные пожары, на территории нескольких лесничеств продолжается тление, но открытого огня нет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Подразделениями ГСЧС оказывается помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках пройденных огнем на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается", – говорится в сообщении.

Специалисты на инженерной технике создали 260 км минерализованных полос.

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К тушению привлечены 530 человек и 103 единицы техники.

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Отметим, ранее также сообщалось, что на пожарах в Чернобыльской зоне спасли маленьких белочек:

Напомним, что пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки территорий. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов. Вместе с тем, 14 апреля пошли дожди и открытый огонь удалось потушить, однако на данный момент продолжается тление.

Подробнее о последствиях ЧП смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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киевская область пожар чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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