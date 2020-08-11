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Спасатели рассказали подробности смертельного пожара в киевской высотке (фото)

11 августа, 16:59

Наталья Руда Наталья Руда

В результате пожара погибла женщина

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице сообщили подробности пожара в жилой высотке на улице Полковника Потехина, который вспыхнул днем 11 августа.

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Пожарные уточнили, что возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже 14-этажки и огонь распространился на балконы соседних квартир.

"Пожарные сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара. Стоит заметить, для тушение пожара осложнялось значительным загромождением квартиры горючими материалами", - говорится в сообщении.

Пожар тушили почти два часа.

"Во время тушения пожара, в квартире был выявлен труп женщины 1940 года рождения, предварительно – владелицы квартиры. Также к работникам скорой медицинской помощи обратился пострадавший мужчина, которого с признаками отравления продуктов горения госпитализировали в медицинское учреждение", – уточнили спасатели.

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Причину возникновения пожара будет выяснять следствие.

Ранее на Троещине загорелась квартира в жилом доме на улице Закревского, в результате пожара погибла женщина-инвалид.

Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

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Киев голосеевский район пожар

Источник: Сегодня

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