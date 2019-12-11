Спасатели сообщили подробности взрыва на стоянке в Киеве

На улице Шолом-Алейхема, 12 в помещении охраны на стоянке произошел взрыв газового баллона в установке обогревателя

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Столичные спасатели сообщили подробности взрыва на стоянке на Лесном массиве, который произошел поздно вечером 10 декабря.

В частности, как уточнили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, ЧП произошло на улице Шолом-Алейхема, 12.

Так, в 23:07 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории автостоянки.

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"Во время прибытия к месту вызова помещение охраны размером 2 х 3 м уже было охвачено огнем, после чего произошел взрыв газового баллона в установке обогревателя. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

В 23:24 пожар был локализован, а в 23:32 – ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева во дворе жилого дома легковушка наехала на взрывчатку – прогремел взрыв. Инцидент произошел около 19:00 6 декабря на улице Демеевская, 55. На место сразу же примчались патрульные, спасатели и взрывотехники.

Также возле элитного жилого комплекса на улице Чайковского в Харькове прогремел взрыв. Целью преступников была Toyota Camry, за рулем которой находился зять бывшего заместителя областного прокурора. Из-за взрыва пострадали припаркованные рядом Audi и Nissan Qashqai. Подозреваемые в покушении на харьковского адвокатаскрылись с места взрыва на автомобиле Opel. Легковушку преступников нашли сожженной за кладбищем на улице Пушкинской.

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