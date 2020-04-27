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Спасатели уточнили ситуацию с пожарами в Чернобыльской зоне

27 апреля, 08:51

Наталья Руда

В Зоне отчуждения до сих пор тлеют пеньки и древесина

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, ликвидированы все очаги лесного пожара, продолжают тлеть пеньки и древесина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на утро 27 апреля.

В частности, спасатели продолжают проливку очагов тления в Лубянском, Дитятковском, Парышевском и Денисовецком лесничествах.

"Основные усилия направлены на локализацию двух ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфянике в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

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К ликвидации пожара привлечены 1059 человек и 234 единицы техники. Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника и дополнительно пять путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Создано уже 998 км минерализированных полос.

Напомним, накануне в Украине чтили память ликвидаторов и жертв Чернобыльской катастрофы, которая произошло 26 апреля 1986 года. Авария стала одной из самых страшных техногенных катастроф как в истории Украины, так и Советского союза.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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киевская область пожар чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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