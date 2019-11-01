Спасателям удалось локализировать масштабный пожар в Киеве

По состоянию на 00:21 1 ноябрялокализован на площади 100 квадратных метров.

Об этом столичные спасатели сообщили в Facebook.

На месте работает 22 единиц основной и спецтехники, задействовано 80 спасателей ГСЧС. Работают также спасатели КГГА, дежурят работники Красного Креста.

Для жителей дома на месте в качестве временного места обогрева подогнали большой автобус.

Ликвидация продолжается. На месте работает штаб пожаротушения ГУ ДСНС Киева. Возглавляет операцию глава гарнизона Андрей Ватолин.

Напомним, что в 21:12 поступила информация о пожаре в 6-этажном жилом доме. Возгорание произошло на крыше дома.

Как рассказала представители пресс-службы столичных спасателей Светлана Водолага, по предварительной информации, огонь перекинулся на квартиры через деревянные перекрытия в доме. Сумму убытков сейчас назвать трудно, квартиры затоплены.

40 человек эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Для разведки с воздуха спасатели применяют дроны.

Чтобы к дому могла подъехать пожарная техника, движение транспорта по улице Пирогова перекрыли, водителей просят ехать в объезд.

Реклама

Фото из открытых источников

Заметим, что здание на Пирогова, 2/37 известно как Жилой дом сотрудников наркомхоза УССР, 1934-1936 гг. и он является памятником национального значения.

В тренде Проект на сотни миллионов гривен: как уже изменился Киевский зоопарк

Построенный по проекту архитектора Г. Шлаканева дом отражает характерные для этого периода поиски образа архитектурной формы через приемы и элементы классицизма.

Основная часть сооружения расположена на улице Пирогова.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям. Последний громкий случай произошел тоже в Одессе. Там сгорел отель "Токио Стар", в нем погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина. Из-за сильного задымления из квартиры этажом выше эвакуировали маму и двоих детей.

Напомним, что ранее в киевском Гидропарке ночью в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.