Спасение голого парня из ливнестока: появились новые подробности (видео)

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В Патрульной полиции Киева рассказали подробности спасения голого мужчины из ямы дождевой канализации. Напомним, инцидент произошел 10 февраля утром на улице Казимира Малевича.

Как сообщили правоохранители, на линию "102" они получили следующее сообщение: "Из люка видно человеческие пальцы, вероятно, там находится человек. Помогите". Как оказалось, неравнодушные граждане заметили пальцы, которые держались за решетку ливневки, и быстро сообщили об увиденном в службы "101", "102" и "103".

Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения, а тем временем спасатели с помощью инструментов разрезали решетки дождеприемника и осторожно достали мужчину. Он сильно замерз и находился без одежды. На вопрос, как он оказался в яме, мужчина ничего не объяснил.

Потерпевшему дали одежду и посадили в автомобиль, чтобы он смог отогреться и дождаться медиков.

"Гражданин вел себя странно, а его поведение не соответствовало обстановке. К тому же, общаясь с последним, инспекторы заметили у него явные признаки опьянения. Медики госпитализировали мужчину в одну из больниц города", – рассказали в Патрульной полиции.

Ранее на Закарпатье первоклассник упал в выгребную яму школьного туалета.

Также в Одессе для женщины прогулка с ребенком закончилась печально – она провалилась в трехметровую яму на тротуаре. Женщина гуляла в районе пятой станции Люстдорфской дороги. По ее словам, провал не был чем-то огражден и днем его было трудно заметить. Перед женщиной уже извинился директор муниципального департамента городского хозяйства, а на месте провала начнут ремонт.

Кроме того, под Киевом из ямы вытащили собаку породы хаски.

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