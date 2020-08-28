В Киеве жители спасенных от огня квартир остались недовольны пожарными

По мнению жителей многоэтажки, спасатели вылили на дом слишком много воды

Жители столичной многоэтажки в Печерском районе Киева, где произошел масштабный пожар, предъявляют претензии спасателям и владелице квартиры, где произошло возгорание.

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Пожарных обвиняют в том, что те вылили воды больше, чем надо было, и затопили их квартиры. А вот пострадавшая хозяйка квартиры утверждает – воды у спасателей вообще не было.

"Сегодня" разбирались в ситуации.

"Я, конечно, приношу тысячу извинений моим соседям, которые меня обвиняют во всех грехах. Извините меня, пожалуйста, что я могу? Ну, распните меня вот здесь, в этой квартире, что я могу сделать?" – говорит владелица сгоревшей квартиры Татьяна Косян.

Дрожащим голосом Татьяна извиняется перед соседями. Это ее квартира стала очагом пожара, который перебросился на крышу дома.

"Посмотрите на эту квартиру! Это все, что у меня есть", – говорит Татьяна.

Расплавленное стекло застыло на раме окна, разрушено перекрытие крыши, потрескался шифер, в потолке – огромная дыра. Так выглядит помещение сейчас. Соседи требуют компенсации.

"У меня нет другой квартиры, у меня нет ни машины, ни дачи, у меня нет денег ни на какой книжке. Все нападают на меня, все абсолютно, я во двор войти не могу", – утверждает Татьяна Косян.

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Одна из вероятных версий возгорания – короткое замыкание. Жилье Татьяна сдавала, хотя убеждает: в последнее время там никто не жил. Впрочем, на первый взгляд, помещение арендовали под офис. По крайней мере, на это указывают пять системных блоков, уничтоженных огнем. Возможно, розетки не справились с нагрузкой, и произошло замыкание.

"Они говорили, что в квартире две недели никого не было, хотя в квартире жила кошка, которую нашли, к сожалению уже мертвой. Но окончательные выводы, окончательную причину возникновения пожара установят правоохранительные органы", – говорит представитель ГСЧС Киева Светлана Водолага.

А друг Татьяны, в свою очередь, обвиняет пожарных. Мол, именно они не спасли квартиру, потому что, якобы, закончилась вода. Хотя в ГСЧС говорят: она была в изобилии, но до дома не смогла подъехать машина с цистерной – из-за припаркованных на тротуаре автомобилей.

Пожарные все же добрались до дома. Тоннами литров воды в течение нескольких часов тушили огонь на крыше и затопили другие квартиры. Одна из жительниц дома показывает свое жилье – плесень на потолке, ободранные обои и потрескавшаяся штукатурка.

"Наверху проседает пол. Я тут сижу, как на пороховой бочке. Все время боюсь, чтобы не обвалилось на меня", – говорит жительница дома Виктория Джун.

Жители боятся, что 800 квадратов крыши не отремонтируют к осени, дом зальет дождем, а их выселят. Впрочем, в администрации Печерского района утверждают, что крышу отремонтируют.

"Работают эксперты, которые дадут заключение, после чего уже будет принято окончательное решение и предоставлена смета для выполнения капитального ремонта", – говорит представитель Печерской районной администрации Игорь Павлик.

Ремонт крыши обойдется примерно в миллион гривен. А вот компенсировать убытки за подтопленное жилье должна владелица квартиры, где произошло возгорание.

"С точки зрения закона, возместить ущерб должен собственник квартиры, по причине которого возникла такая ситуация. Естественно, они имели право погасить этот пожар своими силами. Но, в связи с тем, что у них не было такой возможности, они вызвали пожарных. Пожарные исполнили свою прямую функцию – потушили пожар", – объясняет юрист Ян Белоголовый.

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Также жители могут за свой счет провести пожарно-техническую экспертизу. Если, в конце концов, обнаружат, что спасатели вылили больше воды, чем надо, то убытки должна возместить пожарная часть. А если пожарные не превысили нормы по воде – будет компенсировать владелица квартиры, где произошло возгорание.

Напомним, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года в Украине на пожарах погибла почти тысяча человек.

Также мы сообщали о пожаре в жилом доме возле Голосеевского парка. Во время борьбы с огнем спасатели нашли в горевшей квартире тело погибшей женщины.

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