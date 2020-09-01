"Спасибо, что не в полете": в Борисполе девушка вышла погулять на крыло самолета (видео)

В киевском аэропорту "Борисполь" произошел забавный случай. После посадки авиарейса девушка-пассажирка решила воспользоваться аварийным выходом и устроила себе "экскурсию" на крыле самолета.
Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале KievMap. На ролике видно, как женщина сидит, свесив ноги, на крыле лайнера, и вскоре возвращается через тот же аварийный выход обратно в салон.
"Спасибо, что не в полете. Пассажир открыл аварийную дверь в самолете и пошел гулять по крылу", - говорится в подписи к этим кадрам.
Как отметил в своем Facebook блогер Влад Антонов, "барышня без печали просто вышла подышать свежим воздухом".
"Открыла сама аварийную дверь, села на крылышко самолета, чтобы поболтать ногами, наслаждаясь видами Аэропорта", - написал он.
При этом в комментариях к своему посту он добавил, что инцидент произошел после посадки авиалайнера, а женщину, которая устроила себе такую "прогулку" передали полицейским.
Напомним, недавно в аэропорту Львова открыли лабораторию для тестирования на коронавирус. Вся эта процедура длится 15 минут.
В свою очередь, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что делать при отказе в бесплатном тесте на коронавирус.
Как проверяют температуру у пассажиров в самолетах – смотрите видео.
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