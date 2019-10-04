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Спецоперация на мосту Метро: "Говорит Украина" выяснила все детали и причины несостоявшегося теракта

4 октября, 19:19

Команда программы взялась выяснить истинную причину действий участника АТО Алексея Белько

Видео: Сегодня

Команда программы "Говорит Украина" взялась выяснить истинную причину событий на мосту Метро в Киеве. Журналисты пытались правду о произошедшем. Почему остановился Киев? Как один человек смог парализовать мегаполис на целых три часа? Что не попало в телеобъективы?

Гостями программы "Говорит Украина" будут представители полиции, СБУ и человек, который вел на мосту переговоры с бывшим участником АТО Алексеем Белько, которого в результате спецоперации задержали правоохранители.

Новые подробности драматической истории смотрите сегодня на канале "Украина" в 19:50.

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Напомним, 18 сентября на "красной" ветке метро в Киеве были закрыты несколько станций, проезд по мосту Метро был ограничен. Позже стало известно, что вооруженный неизвестный угрожает взорвать мост. Сообщалось, подозреваемый находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков. Об этом журналистам на месте событий сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Вечеромподозреваемого на мосту метро в Киеве, который открыл стрельбу и угрожал взрывом, задержал спецназ КОРД в сопровождении СБУ.

Новости "Сегодня" вели подробную хронологию событий. Восстановить их в памяти вы сможете с помощью материала: Угроза теракта на мосту Метро в Киеве: онлайн-трансляция и подробности

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Источник: Сегодня

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