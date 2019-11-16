Спецоперация в Киеве: СБУ задержала главу крупного банка

Архивное фото / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины задержали главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

Факт задержания банкира сайту "Сегодня" подтвердили в столичной полиции.

Как заявили стражи порядка, задержание проводили сотрудники СБУ в Дарницком районе столицы.

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Стоит отметить, что ранее в сети появилась информация о похищении банкира. Сообщалось, что бизнесмена похитили, когда он гулял с ребенком, а родственники обратились за помощью правоохранительных органов.

Отметим, что Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом этого финансового учреждения 1 августа 2014 года.

Коллективу банка его представила Валерия Гонтарева, которая в то время возглавляла Национальный банк Украины. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года – бессрочно.

Сайт "Сегодня" следит за развитием ситуации.

Напомним, ранее в Киеве задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника на получении 15 тысяч долларов взятки за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

Также мы сообщали, что правоохранители задержали на взятке в две тысячи долларов заместителя директора Департамента культуры – начальника управления по делам национальностей и религий Киевской городской государственной администрации.

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