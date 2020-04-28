Спортсмену, напавшему на журналистов в столичном Гидропарке, грозит до пяти лет тюрьмы

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего спортсмена, который 2 апреля напал на журналистов на спортивной площадке в Гидропарке.

Мы уже сообщали, что сотрудники СМИ снимали сюжет о карантине в Гидропарке, мужчина ударил журналистку и оператора. Позднее его задержали и отправили под домашний арест.

Действия "качка" квалифицированы по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

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"Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу. За совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы", – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в связи с закрытием в столице спортивных комплексов и бассейнов "качалка" в Гидропарке осталась едва ли не единственным местом, где можно было позаниматься спортом. После нападения на журналистов в Гидропарке несколько раз вспыхивали конфликты. Сначала полиция перекрыла доступ на площадку, что спровоцировало стычку с двумя мужчинами, 1979 и 1988 года рождения. На них составили административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КУоАП. Позднее копы задержали спортсмена, который решил вплавь добраться в Гидропарк.

Также новости "Сегодня" сообщали еще об одном нападении на журналистов телеканала "Украина" в Киеве. Подробности смотрите в сюжете:

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