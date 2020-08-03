Стала известна сумма денег, которую требует террорист в Киеве

Полиции уже известно, кто захватил банк в Киеве

Мужчина, который захватил банк в бизнес-центре "Леонардо", требует несколько десятков тысяч гривен. Об этом рассказала одна из заложниц, которая уже освобождена, передает телеканал "Украина 24"

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Ольга Ратушенко, которая находилась в бизнес-центре в момент захвата банка, рассказала, что террорист хочет 40 тысяч гривен и уверяет, что у него есть бомба.

Как сообщали новости "Сегодня", около 12 часов дня из банка позвонили в полицию с сообщением, что мужчина захватил банк в бизнес-центре "Леонардо", что на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, и угрожает бомбой. Позже террорист отпустили всех людей и с ним осталась только одна женщина – руководитель банковского отделения. Через какое-то время появилось фото и данные о террористе. Им оказался гражданин Узбекистана, 1988 года рождения. Операцией сейчас занимается СБУ, а полиция оцепила квартал.

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Видео: Ievgen Mochalov/Telegram

Читайте подробнее о ситуации с захватом банка в Киеве. Также вы можете посмотреть онлайн-трансляцию с места событий:

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

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