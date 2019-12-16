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Стала известна причина страшного шума на столичных Позняках

16 декабря, 11:18

Александр Марущак

Киевляне страдали из-за профилактических работ, которые проводились на ТЭЦ-5

/ Фото: Александр Марущак

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Стала известна причина странного гула, который с самого утра в понедельник напугал жителей столичных Позняков и Осокорков. Причина кроется в работе ТЭЦ-5, которая находится в районе Выдубичей на правом берегу Днепра. Сегодня утром там проводили профилактические работы, связанные с выпуском пара.

Видео: Александр Марущак Видео: Сегодня

"На ТЭЦ-5 с самого утра проводят сброс избыточного давления пара у себя на предприятии. Они делают это периодически. В какой-то момент это слышно, а иногда – нет. Характерный гул слышен, поскольку шум отражается от водной глади Днепра и слышен в районе Позняков и Осокорков", – пояснил сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

В КП "Киевтеплоэнерго" сайту "Сегодня" сообщили, что шум, исходящий от ТЭЦ-5, уже прекратился, а сам энергоблок после проведения профилактических работ уже запущен в работу. Впрочем, жители микрорайона считают, что о таких работах коммунальные службы должны заранее предупреждать граждан, чтобы избежать паники и лишнего стресса.

Ранее сообщалось, что жители центра города доведены до отчаяния из-за гонок на дорогах, которые устраивают мотоциклисты и автомобилисты в ночное время. В полиции говорят, что проблема решится, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений.

При этом, если вам мешает шум мотоциклистов под окнами – пакуйте вещи. Другого способа спастись от навязчивого ночного рева нет, считают эксперты:

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ТЭЦ осокорки шум позняки гул

Источник: Сегодня

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