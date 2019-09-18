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Стали известны новые данные о личности террориста с моста Метро в Киеве

18 сентября, 22:19

Мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, был уволен со службы в июле

Фото: пресс-служба МВД

Фото: пресс-служба МВД

Мужчина, который вечером 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве, действительно ранее проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций (ССО), сообщили Радио Свобода в пресс-службе командования.

"В июле 2019 по приказу был уволен со службы за невыполнение условий контракта", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, чтоподозреваемого на мосту Метро в Киеве, который открыл стрельбу и угрожал взрывом, задержал спецназ КОРД в сопровождении СБУ.

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Как сообщалось, подозреваемый находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков. Об этом журналистам на месте событий сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию о событиях, происходящих на мосту Метро.

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Тем временем в Киеве после ЧП на мосту Метро полиция частично разрешила проезд по автомобильной части. Как сообщили "Сегодня" очевидцы, по состоянию на 21:30 машины уже едут по направлению к центру города – с левого берега на правый.

В направлении от Набережного шоссе на левый берег автомобили пока не пускают – там продолжаются следственные действия. В частности, эксперты-взрывотехники и следователи осматривают автомобиль злоумышленника, грозившего взорвать мост. Напомним, мужчина приехал на мост на авто и перегородил им движение.

В полиции тем временем обещают полностью восстановить движение по мосту в ближайшее время – ориентировочно в течение часа.

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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