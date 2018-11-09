Стали известны подробности ДТП с участием нардепа Лещенко

С депутатом все в порядке, однако автомобиль восстановлению не подлежит

Народный депутат Сергей Лещенко на своей странице в Facebook рассказал подробности ДТП, которое произошло с ним на Окружной дороге в Оболонском районе Киева. По словам нардепа, с ним все в порядке.

Он уточнил, что остановился на обочине трассы в разрешенном месте, в этот момент в его автомобиль врезался грузовик. Парламентарий добавил, что по словам патрульной полиции, вины нардепа в случившемся нет. Политик на месте ожидает следственно-оперативную группу.

"Со мной все в порядке, обошёлся без травм. С автомобилем чуть хуже. Судя по всему, восстановлению не подлежит. Моя помощница, с которым мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга", – рассказал Лещенко.

По его словам, водитель грузовика жив и здоров.

Ранее мы сообщали, что водитель грузовика после столкновения вылетел через лобовое стекло. Сам грузовик в результате ДТП перевернулся. Задняя часть автомобиля нардепа смята полностью.

Напомним, утром в пятницу, 9 ноября, в ДТП перевернулся "Москвич" с прицепом. На дороге разлилось топливо и рассыпались стекла. На дороге также образовалась огромная пробка.