Стали известны подробности ДТП с участием нардепа Лещенко

Сегодня, 16:47

С депутатом все в порядке, однако автомобиль восстановлению не подлежит

Стали известны подробности ДТП с участием нардепа Лещенко

Народный депутат Сергей Лещенко на своей странице в Facebook рассказал подробности ДТП, которое произошло с ним на Окружной дороге в Оболонском районе Киева. По словам нардепа, с ним все в порядке.

Он уточнил, что остановился на обочине трассы в разрешенном месте, в этот момент в его автомобиль врезался грузовик. Парламентарий добавил, что по словам патрульной полиции, вины нардепа в случившемся нет. Политик на месте ожидает следственно-оперативную группу.

15_04

"Со мной все в порядке, обошёлся без травм. С автомобилем чуть хуже. Судя по всему, восстановлению не подлежит. Моя помощница, с которым мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга", – рассказал Лещенко.

По его словам, водитель грузовика жив и здоров.

Ранее мы сообщали, что водитель грузовика после столкновения вылетел через лобовое стекло. Сам грузовик в результате ДТП перевернулся. Задняя часть автомобиля нардепа смята полностью.

Напомним, утром в пятницу, 9 ноября, в ДТП перевернулся "Москвич" с прицепом. На дороге разлилось топливо и рассыпались стекла. На дороге также образовалась огромная пробка.

1_31
авария, ДТП, водитель, депутат, грузовик, Лещенко, нардеп, автомобиль, народный депутат, сотрясение мозга, лобовое стекло, Сергей Лещенко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Смертельное ДТП на трассе Киев - Чоп: столкнулись грузовик и легковушка

26 Июля, 11:50

Пассажир грузовика погиб на месте аварии

Происшествия

Скрин с видео

В Киеве BMW на большой скорости протаранил три авто: видео

21 Августа, 03:14

По данным СМИ, полиция так и не смогла на месте аварии выяснить, кто был за рулем BMW, однако арестовала нескольких очевидцев
Загрузка...

Происшествия

Фото из открытых источников

Трое человек погибли в ДТП в Киевской области

12 Августа, 21:10

На данный момент известно о трех погибших

Происшествия

В Киеве мужчина погиб на глазах у семьи: новые подробности смертельной аварии

8 Августа, 17:47

Ищут пешехода, который мог спровоцировать ДТП
Загрузка...