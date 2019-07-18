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Стали известны подробности о новом подозреваемом в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе

18 июля, 15:31

Прокуратура будет ходатайствовать о домашнем аресте для 16-летнего подозреваемого

Фото: facebook.com
Фото: facebook.com.

Третьим подозреваемым в деле об убийстве правоохранителями пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком оказался 16-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Сообщено о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который также стрелял в местности, где находился пятилетний Кирилл Тлявов. Установлено, что на месте преступления во время хулиганской стрельбы находилось четыре человека. Из них – двое полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и двое гражданских лиц, в том числе несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням там, где гулял пятилетний ребенок. В результате одного из выстрелов кого-то из этих лиц ребенок и получил смертельное ранение.

Таким образом, в уголовном производстве трем лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. При этом прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании 16-летнему подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, полицейские 31 мая в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку – Кириллу Тлявову, позднее мальчик умер. 4 июня Голосеевский районный суд отправил под арест на два месяца без права залога двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег убийство, переяслав-хмельницкий, Тлявов

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