Стали известны подробности пожара на заправке под Киевом
По данным ГСЧС, заправке не пострадала – большого разлива топлива не было
В ГСЧС Киевской области прокомментировали информацию по поводу взрыва на АЗС с последующим пожаром в Киевской области.
"Никакого взрыва не было. В 5:37 утра на заправке в селе Чайки разлили и подожгли 20 литров топлива. Возле будки охранника, где он в этот момент спал. Начался пожар, было много дыма. Но заправке не пострадала – большого разлива топлива не было. Спасатели приехали вовремя и затушили пламя. Никто из людей не пострадал", – сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киевской области.
Напомним, что в апреле в Киеве на улице Бережанской, 15 во время воспламенения неизвестного вещества на автозаправочной станции погиб сотрудник АЗС. Причину пожара и взрыва выясняет следствие.
Также в Кропивницком пожар с последующими взрывами на газовой заправке уничтожил 18 автомобилей, еще 10 – повредил. Кроме того, пожар повредил кровлю неэксплуатируемого здания на площади 200 "квадратов". К тушению огня привлекалось 85 человек и 19 единиц техники ГСЧС. Также мы писали о том, что в результате взрыва пострадали двое сотрудников ГСЧС. Их с ожогами доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.
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