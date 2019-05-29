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Стали известны подробности пожара на заправке под Киевом

29 мая, 10:48

По данным ГСЧС, заправке не пострадала – большого разлива топлива не было

Фото: Информатор

В ГСЧС Киевской области прокомментировали информацию по поводу взрыва на АЗС с последующим пожаром в Киевской области.

"Никакого взрыва не было. В 5:37 утра на заправке в селе Чайки разлили и подожгли 20 литров топлива. Возле будки охранника, где он в этот момент спал. Начался пожар, было много дыма. Но заправке не пострадала – большого разлива топлива не было. Спасатели приехали вовремя и затушили пламя. Никто из людей не пострадал", – сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киевской области.

Напомним, что в апреле в Киеве на улице Бережанской, 15 во время воспламенения неизвестного вещества на автозаправочной станции погиб сотрудник АЗС. Причину пожара и взрыва выясняет следствие.

Также в Кропивницком пожар с последующими взрывами на газовой заправке уничтожил 18 автомобилей, еще 10 – повредил. Кроме того, пожар повредил кровлю неэксплуатируемого здания на площади 200 "квадратов". К тушению огня привлекалось 85 человек и 19 единиц техники ГСЧС. Также мы писали о том, что в результате взрыва пострадали двое сотрудников ГСЧС. Их с ожогами доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.


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Тег Киев, пожар, АЗС

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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