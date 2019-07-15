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Стали известны подробности смертельного ДТП на Житомирской трассе под Киевом

15 июля, 10:12

По данным полиции, в результате аварии пострадали девять человек

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В результате аварии с участием маршрутки и легкового авто, которая произошла утром в понедельник, 15 июля, близ села Гуровщина на Житомирской трассе, трое человек погибли и девять – пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Как сообщалось ранее, в 5:50 на Житомирской трассе под Киевом произошло столкновение автомобиля Ford Mondeo с маршрутным автобусом Львов – Киев, который двигался в попутном направлении. 

"В результате столкновения три человека из легковушки от полученных травм погибли на месте. Девять пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализированы. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, работники Следственного управления полиции Киевской области, медики, спасатели", - говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили еще об одном смертельном ДТП на территории региона. Так, в селе водитель автомобиля Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где совершил наезд на велосипедистку. 45-летняя женщина от полученных травм погибла на месте ДТП.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве на пересечении проспекта Победы и улицы Гарматной столкнулись три иномарки. Из-за ДТП Audi и BMW пострадал мужчина.

Также в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, киевская область, Житомирская трасса

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Сегодня

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