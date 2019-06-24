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Стали известны новые детали убийства в Киеве девятилетнего мальчика

24 июня, 11:17

Брат отчима ребенка нанес ребенку ножевые ранения, а потом бил молотком

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева.

Мужчине, который жестоко убил возле озера Вырлица в Киеве девятилетнего Захара Черевко, объявлено подозрение. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как ранее сообщили в полиции Киева, подозреваемым в жестоком убийстве ребенка оказался брат отчима мальчика.

"Досудебным расследованием установлено, что мужчина совершил убийство с целью мести своему брату и его гражданской жене. Вечером 22 июня, реализуя свой преступный умысел, убийца дождался мальчика у его места жительства и пригласил к озеру Вырлица вместе искупаться, на что тот согласился", – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, как дальше развивались трагические события.
 
"Придя на берег озера, мужчина подошел к мальчику сзади и начал наносить многочисленные хаотичные удары ножом в область шеи, спины и туловища, нанеся около 30 ударов. После чего молотком, который заранее приготовил, злоумышленник нанес ребенку несколько ударов в область головы. Вследствие полученных травм мальчик погиб на месте", – сообщили в прокуратуре. 

С целью скрыть следы преступления, убийца привязал к ногам мальчика камень и затянул тело в воду. Тело ребенка, как сообщалось ранее, было найдено на следующий день, 23 июня.

Мужчине инкриминируется п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в прошлом месяце трагедия с ребенком произошла в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Так, двое полицейских, находясь вне службы, решили развлечься, стреляя по банкам. Неподалеку гуляли двое малышей, и один из копов попал в голову одному из детей. Ребенок впоследствии умер.


Также мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Тег Киев, убийство, прокуратура, черевко

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