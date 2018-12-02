Стало известно, когда изберут меру пресечения подозреваемым в обвале крыши школьного спортзала

Сегодня, 18:33

Задержанным уже объявили подозрение

Фото: Информатор
Фото: Информатор

В понедельник, 3 декабря, суд изберет меру пресечения трем подозреваемым в деле об обвале крыши спортзала в городе Вишневое под Киевом. Им уже объявили подозрение, сообщил в комментарии УНН спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, слушанье состоится в Киево-Святошинском суде.

Напомним, в субботу, 1 декабря, около 11:20 в городе Вишневое под Киевом на территории школы №4 рухнула крыша спортзала Favorite Fit. Во время инцидента внутри спорткомплекса находились около 30 детей. По словам отца одного из учеников, на момент происшествия занятия проводились в двух залах – в одном мальчики занимались дзюдо, а во втором девочки изучали танцы. Треск конструкции услышал преподаватель и вывел всех учеников на улицу. После этого крыша сразу же обрушилась.

Позже министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объяснил, что крыша нового спортзала рухнула из-за снегопада.

В связи с инцидентом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал гневное заявление, отметив, что дает неделю на расследование. Он подчеркнул, что всех виновных надо привлечь к ответственности. 
Киев, суд, подозреваемые, крыша, вишневое

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