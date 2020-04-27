Стало известно о состоянии копа, на которого напал Слончак

В патрульной полиции Киева сообщили о состоянии здоровья копа, на которого вечером 26 апреля напал и ударил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

Напомним, накануне вечером патрульные остановили на улице митрополита Василия Липковского Mercedes, которые ехал с выключенными фарами. За рулем авто была депутат Киеврады Людмила Костенко. Копы заметили у нее признаки алкогольного опьянения, тест на драгер она отказалась проходить. Также в машине был замглавы КГГА Владимир Слончак. В ходе общения с копами он ударил одного из патрульных. Слончака задержали и отправили в Изолятор временного содержания.

В патрульной полиции сообщили, что Слончак "с самого начала был настроен агрессивно, пытался совершить ссору и запугать инспекторов своей должностью".

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"Патрульные не реагировали на провокации мужчины, но впоследствии он перешел и к более решительным действиям: нанес одному из патрульных удар в лицо рукой и головой. Патрульного госпитализировали с диагнозом: ушиб мягких тканей лица и сотрясение мозга", – говорится в сообщении.

При этом ранее в Нацполиции сообщили, что признаки алкогольного опьянения были и у чиновника КГГА.

На Костенко составили протокол по ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ст. 122 (Движение авто без включенных фар в темное время суток) КУоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

В отношении Слончака начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Пока что подозрения Слончаку не объявляли, но мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на скандал и уволил Слончака с занимаемой должности.

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Отметим, что в декларации Костенко указан Mercedes CLA 220CDI 2015 года выпуска, который находится в собственности некой Анны Берия.

Также мы писали и о декларации Слончака за 2019 год, согласно которой у него выросла зарплата в КГГА и активы в гривнях.

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