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Стало известно, почему в Киеве позеленела река

21 ноября, 11:38

Александр Марущак

В КП "Плесо" сообщили, что ядовито-зеленый цвет воды связан с прорывами на теплотрассах

Фото: Сергей Юрченко/Facebook

Фото: Сергей Юрченко/Facebook

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Стала известна причина изменения цвета реки Дарница в Киеве в районе Института химии. Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Плесо", ядовито-зеленый цвет воды связан с прорывами на теплотрассах в этом районе столицы.

"Это результат ежегодных испытаний на теплосетях, которые проводит "Киевтеплоэнерго". По трубам пускают специальный краситель яркого зеленого цвета. Но когда прорывает теплосеть, этот краситель попадает в речку и вызывает массовую панику у горожан. Он не токсичный и растворяется за 24 часа. Это уже происходит на левом берегу столицы не в первый раз, но в этом году красителя уж слишком много пролилось", – рассказали нам в КП "Плесо".

На предприятии говорят, что краситель не несет угрозы здоровью людей. Хотя вода речки Дарница попадает в Днепр. В КП "Плесо" добавляют, что чем больше прорывов на теплотрассе, тем больше зеленой воды в речке. И признаются, что у них уже десятки писем от киевлян, которых встревожила эта зеленая вода.

"Зеленая вода у людей ассоциируется с радиацией и токсичностью. Зеленую воду видят в Дарнице, на Русановке. Нас просто засыпают запросами на эту тему. У людей абсолютная паника, хотя на самом деле опасности для людей нет", – добавляют в "Плесо".

Ранее сообщалось, что летом в столице позеленел Днепр, а на поверхности у берегов появились желеобразные "пятна". Эксперты рассказали о причинах. В КП "Плесо" уверили, что ситуация не чрезвычайная. Здесь пояснили, что виноваты во всем зеленые водоросли, которые попадают в Днепр после ежедневных сбросов воды в Киевском водохранилище.

Кроме того, в начале июня 2019 года в Одессе море стало зеленым . Экологи также объяснили необычный цвет воды цветением водорослей.

Новости "Сегодня" писали, что в селе Великая Знаменка в Запорожской области произошла экологическая катастрофа – река Большая Белозерка практически высохла, а вся рыба погибла.

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Киев река Дарница

Источник: Сегодня

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