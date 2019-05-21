Стало известно, сколько машин в Киеве сожгли в 2019 году

За пять лет число поджогов существенно снизилось

В Киеве за последние пять лет снизилось количество возгораний и поджогов личного автотранспорта. Об этом сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат, ссылаясь на данные ГУ ГСЧС в столице.

"Согласно данным, предоставленным главным управлением Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, ежегодно в столице фиксируются десятки фактов возгорания автотранспорта. Только в этом году имел место 21 поджог. В 2018-м МЧСники выезжали на тушение 73 авто, в 2014 – 180", – написал Пабат на своей странице в Facebook.

Напомним, что в ночь на 21 мая в Киеве пожарные ликвидировали пожар в пяти автомобилях, который произошел на пр. Академика Глушкова, 9-Д. Так, во дворе 24-этажного жилого дома произошло возгорание в автомобилях Daewoo Lanos и Mercedes с распространением огня на рядом расположенные автомобили Mitsubishi Outlander, BMW X5 и Nissan Micra. В результате инцидента Daewoo Lanos и Mercedes сгорели полностью, в Mitsubishi Outlander выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие и салон автомобиля, у BMW X5 и Nissan Micra повреждено лакокрасочное покрытие.

Также мы писали, что в Киеве на Отрадном по улице Академика Тутковского произошел масштабный пожар в частном доме.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько машин в Киеве сожгли в 2019 году". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"